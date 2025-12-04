Гатилов: Запад наказывает страны, которые проводят независимую политику

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве отметил, что для достижения своих целей многие западные страны используют односторонние принудительные меры

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Западные страны используют односторонние принудительные меры, чтобы наказать те государства, которые смеют проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

По словам дипломата, для достижения своих целей западные страны "широко использует печально известную и вредную практику введения односторонних принудительных мер (ОПМ) в отношении суверенных государств, которые имеют политическую волю и мужество проводить свою собственную независимую внешнюю и внутреннюю политику". "Наш опыт показывает, что западные страны используют ОПМ в первую очередь как механизм коллективного наказания граждан вышеупомянутых государств", - приводится его слова в Telegram-канале постпредства.

Постпред отметил, что использование этих мер представляет собой "пагубный подход, который может привести к значительным экономическим, политическим и репутационным потерям для тех, кто их вводит". Он также подчеркнул, что самым продуктивным способом решения многочисленных существующих проблем в международных отношениях остается "взаимоуважительный политический и дипломатический диалог, основанный на принципах международного права".