Сенатор Яцкин: РФ и Вьетнам расширяют связи в науке, образовании и туризме

Москва и Ханой заинтересованы в укреплении и дальнейшем продвижении сотрудничества, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в укреплении и дальнейшем продвижении сотрудничества с Вьетнамом по таким направлениям, как научно-технологическая сфера, образование и туризм. Об этом рассказал в интервью ТАСС первый заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Андрей Яцкин, подводя итоги состоявшегося с 29 ноября по 5 декабря рабочего визита во Вьетнам делегации верхней палаты российского парламента.

По его словам, в ходе встреч и переговоров сенаторов в Ханое, а также в городе Кантхо и в провинции Кханьхоа, был отмечен положительный настрой и интерес вьетнамских властей к продолжению и наращиванию взаимодействия с РФ по целому ряду направлений. "Обсудили развитие российско-вьетнамского стратегического партнерства в ходе заседания группы по сотрудничеству СФ и Национального собрания (однопалатный парламент - прим. ТАСС) Вьетнама, вместе с зампредом Нацсобрания Нгуен Кхак Динем подвели итоги реализации соглашения о сотрудничестве, обсудили проект программы действий на 2026-2027 годы", - сообщил Яцкин.

Он рассказал, что на встрече российских парламентариев с заместителем премьер-министра Вьетнама Чан Хонг Ха, сопредседателем вьетнамской части российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, стороны рассмотрели реализацию комплексного плана сотрудничества двух стран на период до 2030 года.

Особое внимание в преддверии перекрестного Года науки и образования России и Вьетнама (2026) было уделено теме завершения работы по подготовке межправсоглашения о строительстве русской школы в Ханое и вопросам, связанным с утверждением уставных документов регионального Центра русского языка в Юго-восточной Азии, который будет создан на базе Ханойского филиала Института русского языка им. Пушкина. "Интерес к русскому языку во Вьетнаме растет, при этом в разных возрастных категориях, и мы очень рады, что филиал Института Пушкина возглавил процесс, более того, трансформировался в региональный центр по продвижению русского языка и культуры", - указал парламентарий.

Во время встреч с руководством города Кантхо и провинции Кханьхоа особая заинтересованность была проявлена к организации прямых связей между регионами России и Вьетнама, отметил первый зампред Совфеда. Российские инвесторы и предприятия, сказал он, готовы изучать возможности инвестиционного сотрудничества с регионами Вьетнама, включая сферу туризма. "Все это связано в том числе и с желанием наших вьетнамских друзей увеличивать туристический поток в свою страну. Мы практически вышли на допандемийный уровень по туризму. Вьетнам стремится продвигать туризм не только морской и прибрежный, но и другие многочисленные направления по стране, и мы подтвердили готовность взаимодействовать в этой сфере", - подчеркнул сенатор.