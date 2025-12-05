Электронные визы и поставки топлива. Итоги переговоров Путина и Моди
Редакция сайта ТАСС
10:19
Россия и дальше готова обеспечивать бесперебойную поставку топлива для растущей экономики Индии, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
В свою очередь Моди сообщил, что Индия вскоре начнет выдавать российским гражданам 30-дневные электронные визы, которые смогут запрашивать как отдельные туристы, так и туристические группы.
ТАСС собрал ключевые заявления лидеров.
О прошедших переговорах
- По словам Путина, переговоры с Индией "были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке в духе особо привилегированного партнерства России и Индии".
- Глава государства отметил, что Россия удовлетворена результатами переговоров с индийскими коллегами в Нью-Дели.
- Путин уверен, что "достигнутые договоренности на деле будут способствовать дальнейшему углублению российско-индийского стратегического партнерства на благо наших стран и народов Индии и России".
О двусторонних отношениях
- Российский лидер отметил, что Москве и Нью-Дели "по силам вывести" товарооборот на отметку $100 млрд.
- Путин сообщил, что Россия и Индия ведут работу над созданием зоны свободной торговли Нью-Дели с Евразийским экономическим союзом.
- Моди в свою очередь заявил, что Россия и Индия договорились дополнить программу экономического сотрудничества до 2030 года, чтобы сделать торговлю и инвестиции "более диверсифицированными и сбалансированными, более устойчивыми".
- По его словам, российско-индийские отношения "всегда выдерживали испытание временем".
- Моди выразил уверенность, что в будущем дружба России и Индии поможет бороться с глобальными вызовами и стать "лидерами более процветающего будущего".
- Он отнес к важным сферам взаимодействия с Россией сотрудничество по энергетике, критически важным минералам и судостроению.
О поставках топлива
- Россия и дальше готова "обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики", заявил Путин.
Об электронных визах
- Индия вскоре начнет выдавать российским гражданам 30-дневные электронные визы, которые смогут запрашивать как отдельные туристы, так и туристические группы, сообщил Моди.
О помощи России в модернизации индийской армии
- Москва тесно сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны, в том числе традиционно "помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот", отметил Путин.
Об украинском конфликте
- Индия поддерживает все усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил Моди.