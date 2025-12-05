Постпред РФ: финское председательство не вернуло ОБСЕ к духу Хельсинкских соглашений

Александр Лукашевич отметил, что "процесс "Хельсинки +50" не вышел за рамки пропагандистской парадигмы стран НАТО о собственной непогрешимости и обвинении России во всех бедах"

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Финское председательство не справилось с задачей по возвращению ОБСЕ к духу Хельсинкских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на Совете министров иностранных дел организации.

"К сожалению, финское председательство не справилось с этой задачей. Процесс "Хельсинки +50" не вышел за рамки пропагандистской парадигмы стран НАТО о собственной непогрешимости и обвинении России во всех бедах. Собранные в рамках этого дискуссионного процесса рекомендации, по сути, лишь констатируют сужающееся пространство для дипломатии в европейских делах", - сказал он, комментируя усилия по возвращению ОБСЕ к основополагающим принципам, включая неделимость безопасности.

По оценке дипломата, все идеи были "не про то, как возродить общеевропейский процесс, урегулировать кризисы с учетом интересов всех вовлеченных сторон, вернуть в организацию объединительную повестку дня в духе многочисленных направлений сотрудничества, которые обозначены сами основателями СБСЕ, ОБСЕ, а фактически про то, как оформить усыхание межгосударственного взаимодействия". "Нерациональная экономия, сокращение площадей для конференций и встреч ОБСЕ, покушение на основополагающие правила консенсуса и многие другие сомнительные инициативы подтачивают возможности нашей организации для выполнения ее магистральной на данный момент задачи - служить диалоговым мостом через разделительные линии", - резюмировал Лукашевич.