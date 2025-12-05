В ДНР создадут должность занимающегося освобожденными территориями

Специалист нужен для организации системной помощи жителям

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Должность заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР), который будет заниматься вопросами освобожденных территорий, создадут в регионе. Специалист нужен для организации системной помощи жителям вновь освобожденных населенных пунктов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на форуме "Мы вместе".

"В общем-то, сейчас мы выходим на системный уровень, насколько это возможно, у нас сейчас заместитель председателя правительства, новую должность [вводим], который будет заниматься конкретно освобожденными территориями", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что новый специалист будет координировать работу людей в недавно освобожденных населенных пунктах, в том числе волонтеров, узнавать потребности населения и системно их закрывать, а также заниматься вопросами по компенсационным выплатам и восстановлению документов до тех пор, пока населенные пункты не начнут восстанавливать. Как отметил Пушилин, сейчас добровольцы оказывают гуманитарную помощь жителям вновь освобожденных территорий, однако она оказывается адресно и точечно, но не системно. Новый специалист сможет сделать эту работу более эффективной.

Ранее сенатор РФ от Донецкой Народной Республики Александр Волошин сообщал ТАСС, что за прошедший год в регионе были освобождены порядка 200 населенных пунктов. По данным Минобороны РФ, к осени 2025 года было освобождено около 80% территории ДНР.

О форуме

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер.