Суд отменил указ Балицкого об отставке секретаря облизбиркома

Речь идет об Елене Сивенковой

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Мелитопольский межрайонный суд отменил указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении от обязанностей секретаря избирательной комиссии региона Елены Сивенковой.

"Суд принял решение административный иск прокуратуры удовлетворить в полном объеме, признать незаконным и отменить указ губернатора Запорожской области 19.11.2025", - сообщили в аппарате Запорожского областного суда.

Ранее Мелитопольский межрайонный суд признал незаконным и отменил указ Балицкого об освобождении от должности председателя избирательной комиссии региона Галины Катющенко. Как отметил судья, до вступления этого решения в законную силу сохраняется установленная судом при подаче иска в начале ноября "мера судебной защиты в виде приостановления действия указа губернатора и запрета совершать действия по его реализации, включая издание производных актов, принятие кадровых решений, направленных на изменение персонального состава избирательной комиссии Запорожской области". Представитель ответчика сообщил ТАСС, что губернатор Запорожской области будет обжаловать вынесенное судом решение.