Песков: Россия хочет мира, но ЕС и Украина отвергают путь переговоров

Это вынудило президента РФ Владимира Путина начать СВО, отметил пресс-секретарь российского лидера

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия готова решать ситуацию вокруг Украины на переговорах, но этот путь был отвернут Киевом и европейцами, что и вынудило президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с RT.

"Мы хотим мира, и мы хотим достигнуть наших целей мирными средствами. Но, к сожалению, эти мирные средства и путь политических переговоров отвергается европейцами и украинцами. Именно поэтому президент Путин принял решение о начале специальной военной операции", - пояснил он.