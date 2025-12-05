Песков: Россия хочет мира, но ЕС и Украина отвергают путь переговоров
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия готова решать ситуацию вокруг Украины на переговорах, но этот путь был отвернут Киевом и европейцами, что и вынудило президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с RT.
"Мы хотим мира, и мы хотим достигнуть наших целей мирными средствами. Но, к сожалению, эти мирные средства и путь политических переговоров отвергается европейцами и украинцами. Именно поэтому президент Путин принял решение о начале специальной военной операции", - пояснил он.