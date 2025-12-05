В Новочеркасске назначили нового главу после ареста предыдущего

Им стал исполнительный директор компании "Экотехнологии" Павел Исаков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Дума Новочеркасска Ростовской области избрала нового главу города после ареста Юрия Лысенко, которого обвиняют в получении взятки, им стал исполнительный директор компании "Экотехнологии" Павел Исаков, сообщили на сайте администрации города.

"Сегодня состоялось 6-е очередное заседание городской думы Новочеркасска восьмого созыва. Центральным вопросом повестки стало рассмотрение кандидатур на должность главы города Новочеркасска. По итогам конкурсного отбора наивысший результат - 63 балла - показал Павел Александрович Исаков, исполнительный директор ООО "Экотехнологии". По итогам голосования кандидатура Павла Александровича Исакова была поддержана большинством голосов", - говорится в сообщении.

По данным администрации, Исаков ранее работал на различных должностях в МУП "Теплокоммунэнерго", до 2010 года руководил "Дирекцией муниципального имущества и благоустройства Ленинского района" Ростова на Дону, позже занимал должность замглавы администрации Ворошиловского и Первомайского районов Ростова на Дону.

Его предшественник Юрий Лысенко, обвиняемый в получении взятки, находится в СИЗО, до этого, в октябре 2019 года был арестован другой экс-глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин по делу о получении взятки.