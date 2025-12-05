РФ и Белоруссия призвали вернуться к инклюзивному военно-политическому диалогу в ОБСЕ

"Структурированный диалог" по вызовам безопасности с момента его запуска на СМИД ОБСЕ в Гамбурге долгое время оставался одним из основных направлений работы в военно-политическом измерении организации, отмечается в заявлении двух стран

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия призвали преодолеть раскол в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), вернувшись к инклюзивному "Структурированному диалогу". Совместное открытое заявление двух стран было оглашено на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Вене.

"Структурированный диалог" по вызовам безопасности (СД) с момента его запуска на СМИД ОБСЕ в Гамбурге (декабрь 2016 года) долгое время оставался одним из основных направлений работы в военно-политическом измерении ОБСЕ. Заседания в рамках СД проходили в формате неофициальной рабочей группы (НРГ) под эгидой директивных органов ОБСЕ - Постоянного Совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности. После начала СВО на Украине финское председательство СД заморозило дискуссии в рамках формата "до возникновения предпосылок для начала работы".

"Призываем [норвежское] председательство Неофициальной рабочей группы по "Структурированному диалогу" воздерживаться от дискриминационных, противоречащих Правилам процедуры ОБСЕ практик и вернуть эту площадку к профессиональному, взаимоуважительному и деполитизированному диалогу на основе принципа инклюзивности в целях преодоления раскола в ОБСЕ", - отмечается в документе.

"Считаем увод работы формата в плоскость так называемых малых групп ошибочным. В соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ, любые неофициальные рабочие группы являются органами открытого состава, все их мероприятия должны быть открыты для всех без исключения государств-участников. Продолжение же линии на раскол структурированного диалога чревато углублением имеющихся противоречий и уничтожением остатков коллегиальной работы в ОБСЕ", - говорится в открытом заявлении.

Сейчас работа в рамках СД ведется в формате малых групп, однако Россия не признает их, поскольку они противоречат принципам работы ОБСЕ, подразумевающим участие в инклюзивном формате всех 57 государств - членов организации.