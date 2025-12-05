Якушев: в составе ЕР чиновники составляют меньше 5% от числа членов партии

Замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что доминируют предприниматели, рабочие промышленных предприятий, на втором месте идут учителя, дальше врачи

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Число членов партии "Единая Россия", которые являются действующими сотрудниками различных органов власти, не превышает 5% от общего числа. Об этом заявил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, отвечая на слова о том, что "Единую Россию" называют "партией чиновников".

"Когда в разных аудиториях про нас начинают говорить, что мы - партия чиновников, это неправда. Вот цифры, которые говорят совершенно о другом. <...> Реальный сектор экономики 21%. Причем это не только директора заводов, это и рабочие. <...> Госуправление всего лишь 5% представителей", - сказал Якушев, выступая на форуме муниципальных депутатов в Калининграде.

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев также отметил, что количество чиновников-членов партии минимальное. "Доминируют предприниматели, рабочие промышленных предприятий, на втором месте идут учителя, дальше врачи", - добавил он.

Якушев также отметил, что количество членов партии "Единая Россия" с 2001 по 2025 год выросло в 13 раз до 2,6 млн человек. По мандатам распределение в пользу мужчин - 69% и 31% женщин, однако 75% возглавляющих первичные отделения партии - женщины.

Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совфеда приехал в Калининградскую область с рабочей поездкой. Он посетил завод "Автотор", где ознакомился с работой новой роботизированной линии, которая дает возможность быстрой перенастройки под сварку различных моделей кузовов для автомобилей на одной платформе.