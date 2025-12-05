Посол РФ: единство диаспоры особенно важно в условиях антироссийской повестки

Глава российской дипмиссии во Франции Алексей Мешков подчеркнул, что представителей российской диаспоры за рубежом "объединяет не только язык и культура, но и стремление к взаимопомощи, просвещению, сохранению традиций и развитию новых инициатив"

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия уделяет повышенное внимание защите интересов соотечественников и считает особенно важным сохранение сплоченности в рядах диаспоры на фоне усиления антироссийской риторики в медиапространстве. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

"Сейчас, когда международные отношения переживают непростой период, когда в медиапространстве все громче звучат антироссийские речи, единство диаспоры приобретает особое значение. Россия уделяет приоритетное внимание поддержке соотечественников, но при этом рассчитывает и на вашу поддержку и солидарность, помощь в отстаивании российских интересов, продвижении русской культуры", - сказал Мешков, обращаясь к представителям ассоциаций российских соотечественников во Франции на приеме в посольстве.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что представителей российской диаспоры за рубежом "объединяет не только язык и культура, но и стремление к взаимопомощи, просвещению, сохранению традиций и развитию новых инициатив". Он призвал беречь эти качества, поддерживая тесные контакты и солидарность.

В своем выступлении посол почтил память выдающихся представителей русской диаспоры, которые умерли в этом году - князя Александра Трубецкого и российского и советского художника Эрика Булатова. В то же время он отметил активную деятельность ассоциаций, учреждавших новые проекты и принимавших активное участие в организации мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.