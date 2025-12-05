Мантуров высоко оценил российско-индийский саммит в Нью-Дели

Двусторонний диалог подтвердил настрой стран на дальнейшее углубление сотрудничества, отметил первый вице-премьер РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Российско-индийский саммит подтвердил настрой двух стран на дальнейшее углубление сотрудничества. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Саммит прошел великолепно. Я имею в виду настрой наших лидеров, президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди, а также намеченные планы и задачи по расширению сотрудничества в самом широком спектре направлений", - отметил Мантуров.

По его словам, приоритетным вопросом остается выравнивание дисбаланса в двусторонней торговле. "В первую очередь нас интересует приобретение продукции из Индии, что связано с имеющимся дисбалансом. Нужно найти компромисс, и такой компромисс возможен через развитие кооперации", - подчеркнул он.