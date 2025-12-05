"Единая Россия" на съезде в 2026 году внесет изменения в свой устав

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что уже наработано много сформированных поправок

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" внесет ряд изменений в свой устав на очередном съезде, который пройдет в 2026 году. Об этом сообщил журналистам секретарь генсовета партии, вице-спикер Совфеда Владимир Якушев.

"В этом году у нас съезда не будет, он будет только в 2026 году. И у нас уже наработано достаточно большое количество поправок сформированных - и от наших первичек по итогам 2024-2025 годов, и, конечно, предложения от наших муниципальных депутатов. Все это нужно будет сформулировать и внести изменения в наш основной документ - устав нашей партии", - сказал он.

Якушев приехал в Калининградскую область с рабочей поездкой. Он выступил на форуме муниципальных депутатов и посетил завод "Автотор", где ознакомился с работой новой роботизированной линии, которая дает возможность быстрой перенастройки под сварку различных моделей кузовов для автомобилей на одной платформе.