Ветераны СВО получат от "Единой России" преимущество в 25% голосов на праймериз в ГД

Также для ветеранов СВО введены упрощенные условия подачи документов и проведения предвыборной кампании

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" предоставит ветеранам СВО преимущество в 25% голосов при их участии в праймериз в Госдуму в 2026 году. Об этом сообщил журналистам секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Последние два года "Единая Россия" предоставляет участникам СВО преференции на праймериз, в том числе 25-процентную надбавку к результатам голосования, также для них введены упрощенные условия подачи документов и проведения предвыборной кампании.

"То, что касается участников специальной военной операции, естественно, когда мы будем формировать списки и смотреть кандидатов, кого мы будем поддерживать на выборах в Государственную думу, а у нас еще будет большая региональная кампания, муниципальная кампания, в 2026 году участники специальной военной операции точно так же дополнительно будут получать 25% голосов", - сказал Якушев.

Он добавил, что на выборах различного уровня в единый день голосования в 2025 году участники СВО получили почти 890 мандатов в сравнении с 304 мандатами годом ранее.

"Мы видим достаточно серьезный рывок за один год произошел. Мы будем присматриваться уже к ребятам, которые получили мандаты в 2022-2023 годах. У них появился опыт работы в представительных органах власти, и, конечно, их можно будет рассматривать уже как кандидатов, может быть, на более высокий уровень, то есть муниципального депутата, регионального депутата в Государственную думу. В общем, у нас уже появляется такая достаточно хорошая скамейка запасных, в рамках которой мы можем смотреть уже на более опытных ребят", - пояснил Якушев.

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда приехал в Калининградскую область с рабочей поездкой. Он выступил на форуме муниципальных депутатов и посетил завод "Автотор", где ознакомился с работой новой роботизированной линии, которая дает возможность быстрой перенастройки под сварку различных моделей кузовов для автомобилей на одной платформе.