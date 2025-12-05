ЕР в феврале начнет отчетную кампанию по народной программе

Вся команда, в том числе и муниципальных депутатов, будет задействована в этом процессе, отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" с февраля 2026 года начнет "большую отчетную кампанию" во всех субъектах РФ по итогам реализации народной программы, сообщил на форуме муниципальных депутатов в Калининграде секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

"Предстоит огромный объем работы, который нам необходимо будет сделать по отчету перед населением по нашей народной программе. Поэтому с февраля у нас уже начинается большая отчетная кампания во всех субъектах РФ, где мы перед избирателями отчитаемся по нашей народной программе. И, конечно же, вся огромная команда, в том числе и муниципальных депутатов, будет задействована в этом процессе", - заявил Якушев.

Секретарь генсовета "Единой России" находится в Калининградской области с рабочей поездкой. В частности, он посетил завод "Автотор", где ознакомился с работой новой роботизированной линии, которая дает возможность быстрой перенастройки под сварку различных моделей кузовов для автомобилей на одной платформе.