Моди присоединился к встрече Путина и президента Индии
Редакция сайта ТАСС
15:01
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди присоединился к встрече президентов России и Индии Владимира Путина и Драупади Мурму в Президентском дворце в Нью-Дели.
После встречи за закрытыми дверями Путин и Мурму приняли участие в представлении делегаций двух стран.
После того, как прозвучали гимны России и Индии, президенты обошли зал и подошли к креслам, где к ним присоединился премьер Индии.
Охрана позволила сделать несколько фотографий, после чего встреча продолжилась в закрытом формате.