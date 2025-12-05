ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Моди присоединился к встрече Путина и президента Индии

Мероприятие продолжилось в закрытом формате
15:01

Президент Индии Драупади Мурму, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендрой Моди

© Константин Завражин/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди присоединился к встрече президентов России и Индии Владимира Путина и Драупади Мурму в Президентском дворце в Нью-Дели.

После встречи за закрытыми дверями Путин и Мурму приняли участие в представлении делегаций двух стран.

После того, как прозвучали гимны России и Индии, президенты обошли зал и подошли к креслам, где к ним присоединился премьер Индии.

Охрана позволила сделать несколько фотографий, после чего встреча продолжилась в закрытом формате. 

