Володин обсудил с главой парламента Киргизии подготовку к заседанию ПА ОДКБ

Председатель Госдумы также поздравил Нурланбека Тургунбек уулу с победой на досрочных парламентских выборах, которые прошли в Киргизии 30 ноября

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в телефонном разговоре с председателем Жогорку кенеша (парламента) Киргизии Нурланбеком Тургунбек уулу обсудили подготовку к заседанию Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, которое пройдет в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Председатель Государственной думы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Жогорку кенеша Киргизской Республики Нурланбеком Тургунбек уулу. Обсуждались вопросы проведения предстоящего совместного заседания Совета и восемнадцатого пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, которое пройдет на следующей неделе в Москве", - говорится в сообщении.

Володин также поздравил Нурланбека Тургунбек уулу с победой на досрочных парламентских выборах, которые прошли в Киргизии 30 ноября. Председатель Госдумы выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия для укрепления межпарламентского диалога.