Постпредство РФ: экспроприацией активов РФ Брюссель спонсирует киевский режим

Инициатива Еврокомиссии противоречит нормам самого Евросоюза, подчеркнули дипломаты

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Планы Еврокомиссии об экспроприации активов России противоречат не только принципам международного права, но и нормам самого Евросоюза, по поводу чего "можно лишь вспомнить поговорку "дуракам закон не писан", говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС.

"Подталкивая страны ЕС к краже иностранных государственных активов с настойчивостью, не достойной подражания, евробюрократия стремится продолжить спонсирование проворовавшегося киевского режима, затянуть вооруженный конфликт на Украине и помешать мирному процессу. Инициатива Еврокомиссии не только грубо нарушает основополагающие принципы международного права, но и противоречит нормам самого Евросоюза. В данном контексте можно вспомнить поговорку "дуракам закон не писан", - отметили в российской дипмиссии.