Слуцкий назвал наивным бонапартизмом призыв Макрона к США о роли ЕС на Украине

Лидер ЛДПР отметил, что аргументы о "территориальной принадлежности" конфликта явно запоздали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает политической слепотой и наивным призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к США, чтобы Европы возглавила мирные усилия по Украине.

"Удивительная политическая слепота, помноженная на манию величия! Макрон безнадежно наивен в своих бонапартистских устремлениях. Его аргументы о "территориальной принадлежности" конфликта явно запоздали. Что касается гарантий безопасности, которые якобы будут даны (вот только кому!?), то и они весьма сомнительны. Со стороны Европы до текущего момента все сводилось к подрыву мирных усилий", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Макрон заявил, что США "нуждаются в том, чтобы европейцы возглавили эти мирные усилия", так как конфликт происходит на европейском континенте. Он также объяснил свой призыв тем, что именно Европа контролирует российские замороженные активы и может обсуждать санкции.

"Именно этим намерены продолжать заниматься евроястребы. Ни Макрон, ни [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, ни [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер не способны говорить о мире. Пока лидеры "партии войны" продолжают отрицать реальность, места за столом переговоров для них вряд ли будут предусмотрены", - заключил Слуцкий.