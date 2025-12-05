Келин усмотрел в докладе о ЧП в Эймсбери попытку сорвать переговоры по Украине

Андрей Келин обратил внимание на то, что "ничего нового и неожиданного в предъявленных России обвинениях нет"

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Публикация британскими властями доклада о якобы причастности РФ к инциденту в Солсбери в 2018 году призвана создать негативный фон и предпосылки для срыва российско-американской работы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в поступившем в ТАСС комментарии посла России в Великобритании Андрея Келина.

В распространенном 4 декабря докладе по итогам публичного расследования указано, что британка Дон Стерджес, умершая в июле 2018 года после контакта с отравляющим веществом в городе Эймсбери, стала случайной жертвой инцидента в Солсбери, где, как считают британские власти, было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он был осужден в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позднее Скрипаля обменяли, и он жил в Англии. "Моральная ответственность" за отравление Стерджес возложена в докладе на руководство России, а в случае с отравлением Скрипаля Москву обвиняют напрямую.

"Следует задуматься: почему очередная антироссийская информационная кампания вокруг "дела Скрипалей" запущена именно сейчас? Публикация результатов доклада - это всего лишь повод. Смысл в том, чтобы создать фон, предпосылки для срыва работы России и США по мирному урегулированию конфликта на Украине", - говорится в комментарии посла РФ.

"Если верить сегодняшней публикации в The Times, британские власти хотят пойти еще дальше и использовать эту историю как информационное прикрытие для кражи наших суверенных активов. Тот факт, что такие нечистоплотные схемы реализуются фактически "на костях" трагически скончавшейся их собственной гражданки Дон Стерджес, вызывает отвращение", - сказал Келин.

Он обратил внимание на то, что "ничего нового и неожиданного в предъявленных России обвинениях нет". "В Лондоне просто стряхнули пыль с озвученных здесь ранее версий событий в Солсбери и Эймсбери, оформили их как результат так называемого публичного расследования и предъявили общественности. Провокация со Скрипалями - дело рук британских спецслужб, которые известны своими изощренными операциями по всему миру", - сообщил глава российской дипмиссии.

Кому выгодно отравление

Келин предложил посмотреть, кому эта история играла на руку. "Она точно не могла быть выгодна России накануне проведения первого в истории страны чемпионата мира по футболу, а также президентских выборов. А вот британскому правительству, которое тогда столкнулось с болезненными последствиями Brexit и политическим кризисом, такой скандал был на руку. Задача состояла в том, чтобы через антироссийскую истерию отвлечь внимание британцев от кризиса. Параллельно тогдашняя премьер-министр Тереза Мэй использовала этот инцидент, чтобы укрепить свой авторитет в Европе как лидера, противостоящего России", - заявил дипломат.

"Если посмотреть на британскую версию событий в Солсбери с точки зрения здравого смысла, станет ясно, что она не имеет ничего общего с реальностью. Эта история, изобретенная в стилистике детективных романов Агаты Кристи и Яна Флеминга", - заметил Келин, добавив, что обвинения "сразу же рассыпаются, когда дело доходит до критического анализа представленной версии". "Множественные нестыковки, которые были выявлены и в ходе расследования смерти Дон Стерджесс, подтверждают это. Понятно, что если бы кто-то действительно хотел избавиться от Сергея Скрипаля, действия разворачивались бы иначе. Думаю, профессионалы в этой области умирали от смеха, читая всю эту муру", - сообщил посол.

Он заверил, что "Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей". "Но мы весьма заинтересованы, и, по-моему, больше, чем кто-либо другой, в том, чтобы установить истину, узнать правду о судьбе наших граждан. Наши многочисленные вопросы остаются без ответа. Очевидно, что честный разговор на эту тему Лондону просто не нужен. Иначе, как мы и предлагали еще тогда, можно было наладить профессиональное взаимодействие соответствующих ведомств наших стран по данному вопросу", - сказал Келин.