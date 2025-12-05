Южная Осетия и РФ обсудили противодействие западным спецслужбам в условиях СВО

ЦХИНВАЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Южной Осетии и России обсудили вопросы противодействия иностранным спецслужбам в условиях проведения специальной военной операции (СВО). Как сообщила пресс-служба МВД Южной Осетии, соответствующие вопросы обсуждались в ходе заседания двустороннего комитета МВД России и МВД Республики Южная Осетия по сотрудничеству органов внутренних дел приграничных районов, которое прошло в Цхинвале.

Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-полковник полиции Сергей Бачурин. Югоосетинскую сторону на заседании возглавил глава МВД республики генерал-майор милиции Эрислав Мамиев.

"В условиях проведения специальной военной операции западные и украинские спецслужбы предпринимают активные попытки по созданию очагов напряженности на южных рубежах Российской Федерации. Для этого используются проблемные вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. Оказывается содействие функционерам международных террористических организаций в формировании законспирированных ячеек и распространении радикальной идеологии. Финансируется деятельность некоммерческих организаций по инспирированию сепаратистских проявлений и протестной активности. В этих непростых условиях МВД Южной Осетии остается одним из важнейших партнеров Министерства внутренних дел Российской Федерации", - сказал Бачурин.

Он подчеркнул, что укрепление дружеских отношений с Южной Осетией является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации на Северном Кавказе и отвечает интересам двух народов.

В свою очередь, глава МВД Южной Осетии выразил благодарность Российской Федерации за всестороннюю помощь, которую она оказывает правоохранительным органам Республики Южная Осетия в столь непростое время, когда более 50 стран мира противодействуют России в зоне специальной военной операции.

"Сегодня мы должны выполнять все от нас зависящее, чтобы наши граждане были в максимальной безопасности, чтобы ни преступный, ни экстремистский элемент не дестабилизировал обстановку, не подрывал авторитет власти, не сеял сомнения и слухи. Мы, как и прежде, намерены продолжать взаимодействие в рамках совместных мероприятий, и стремимся к укреплению связей по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес. Данная платформа позволяет нам обмениваться мнениями о путях, формах и методах более действенного правоохранительного влияния на оперативную обстановку при строгом соблюдении норм и прав человека", - подчеркнул Мамиев.

Взаимодействие и обмен информацией

В ходе заседания глава МВД по РСО-Алания Демьян Лаптев отметил, что за годы работы двусторонний комитет МВД Южной Осетии и МВД РСО-Алания выработал действенный механизм взаимодействия между ведомствами.

"Укрепления международного сотрудничества в условиях недружественных намерений ряда стран является значимым. <…> Та динамика, которую мы наблюдаем, свидетельствует о продуктивности нашей совместной работы. Благодаря взаимной заинтересованности и принимаемым мерам при содействии информационно-координационного центра мы достигли нового, более высокого уровня обмена информацией", - отметил министр.

По словам Лаптева, актуальными остаются вопросы совместной работы по линиям противодействия незаконному обороту наркотиков и оружия, розыска лиц, скрывающихся от правосудия, миграционного контроля, экономической безопасности, обеспечения безопасности дорожного движения.

По итогам заседания было подготовлено и подписано рабочее соглашение, в которое внесли все основные вопросы, обсуждаемые при встрече.