Посол РФ обеспокоен заявлениями Британии об угрозе со стороны России

Андрей Келин отметил слова о необходимости ремилитаризации, которые произносятся во многих европейских столицах

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Заявления политического руководства Великобритании и Европы об угрозе, которую якобы представляет Россия, вызывают беспокойство. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.

"У меня вызывают беспокойство настроения в политических кругах Соединенного Королевства по поводу России. Это меня тревожит, потому что они пытаются выставить нас как главную угрозу, как противника, что неправда. Мы не представляем никакой угрозы ни для Великобритании, ни для Европы", - сказал глава российской дипмиссии.

"Мы обеспокоены из-за этих слоганов о необходимости ремилитаризации, которые произносятся во многих европейских столицах теми, кто не хочет понимать, что происходит сейчас, что происходило раньше и какова реальная ситуация", - добавил Келин.

Именно поэтому, как считает дипломат, риск войны между Европой и Россией в настоящий момент реален. "Да, конечно, - сказал Келин, отвечая на вопрос о шансах вооруженного конфликта с европейскими странами. - С учетом выслушивания всех этих заявлений о необходимости готовиться к войне. Как недавно сказал назад наш президент [Владимира Путин], мы не собираемся воевать с Европой, но, если Европа захочет воевать с Россией, мы готовы прямо сейчас", - подчеркнул посол.

Путин 2 декабря, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что РФ не собиралась и не собирается воевать с Европой, однако если та вдруг начнет войну, то не может быть никаких сомнений в готовности России к этому "прямо сейчас".