Дмитриев: штраф Х подтверждает перспективу "стирания" Европы

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что американский лидер Дональд Трамп предупреждал о будущем европейской цивилизации в Стратегии национальной безопасности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Несправедливый штраф, наложенный на Х, подтверждает перспективу "цивилизованного стирания" Европы. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Жесткая цензурная машина ЕС и несправедливый штраф, наложенный на Х, в очередной раз подтверждают предупреждение Трампа из Стратегии национальной безопасности о «суровой перспективе цивилизованного стирания» Европы", - написал он в Х.

Ранее ЕК оштрафовала X на €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС. Как заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье, X "нарушила нормы транспарентности". Это, по его словам, включает наличие на платформе платной синей отметки верифицированного пользователя, которая "вводит пользователей в заблуждение, поскольку ее "может купить любой", а X "не проводит достаточной верификации". Ренье также утверждал, что политика рекламы в X вводит в заблуждение пользователей и что соцсеть "не предоставляет цифровых данных для европейских исследователей", в то время как ЕК обязывает делать это все цифровые компании в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.