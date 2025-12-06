В РКК рассказали о попытках исключения из международного движения

Несмотря на сложную геополитическую обстановку и введенные в отношении РФ санкции, организация активно взаимодействует с национальными обществами других стран, заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Некоторые западные правительства призывают к исключению Российского Красного Креста (РКК) из Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), однако организация продолжит работу, несмотря ни на что. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель РКК Павел Савчук.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку и введенные в отношении России санкции, организация активно взаимодействует с национальными обществами других стран, отметил он.

"Но, конечно, всегда, наверное, есть силы, которые будут этому противостоять. И, к сожалению, в нашем случае такое тоже есть, несмотря на всю нейтральность и все те испытания на независимость, которые сейчас проходит движение. Все равно ряд западных правительств призывает к исключению РКК из международной федерации, требуют каких-то расследований. Здесь нам, во-первых, скрывать нечего. Во-вторых, мы точно понимаем, что мы делаем. Мы помогаем людям на территории нашей страны", - сказал Савчук.

Он отметил, что помощь людям является исторической миссией на протяжении всех 158 лет, сколько существует РКК. "И добрые глаза людей, и неравнодушные сердца наших волонтеров, и тех людей, которые нас поддерживают, которых миллионы, они, конечно, дают нам силы и уверенность в том, что мы делаем. И мы будем продолжать свою работу, несмотря ни на что", - подчеркнул глава организации.