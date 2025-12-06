Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

Президент РФ во время беседы также поздравил Жапарова с днем рождения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Итоги переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровом в Бишкеке в конце ноября придали импульс многоплановым отношениям государств, говорится в сообщении по итогам телефонного разговора между двумя главами государств.

"Владимир Путин еще раз выразил признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные в ходе государственного визита в Киргизию 25-26 ноября. С обеих сторон подчеркнуто, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке придали серьезный импульс многоплановым российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора между двумя главами государств.

В ходе разговора президент РФ тепло поздравил своего киргизского коллегу с днем рождения. Ранее глава государства направил Жапарову поздравительную телеграмму, в которой отметил планы по дальнейшему укреплению многоплановых связей между двумя странами. Он также указал на личный вклад президента Киргизии в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией и в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.