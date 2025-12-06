Эксперт Кашин: роль КНР в процессе по Украине будет зависеть от вовлеченности ООН

Китай является постоянным членом Совета Безопасности и собрал вокруг себя довольно большую группу развивающихся стран, отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Роль Китая в процессе мирного урегулирования по Украине будет зависеть от степени вовлеченности ООН, связи Пекина с развивающимися странами также могут оказаться полезны. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"Китай заинтересован в том, чтобы играть роль в урегулировании этой проблемы, но, вероятнее всего, роль Китая будет зависеть от того, насколько в оформлении будущего соглашения по Украине будет вовлечена ООН", - отметил он, комментируя перспективы вовлечения Пекина в процесс.

Кашин обратил внимание, что Китай является постоянным членом Совета Безопасности и собрал вокруг себя довольно большую группу развивающихся стран. "Так называемую Группу "Друзей мира", и он взаимодействует с влиятельной страной Бразилией. Их позиции могут быть важны", - подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, как страны Запада могут воспринять роль Китая в мирном процессе, аналитик подчеркнул, что они наращивали критику Пекина и его роли в украинском вопросе на протяжении последних месяцев и лет. "Более того, Украина делала антикитайские заявления, были даже шпионские скандалы между ними, арест китайских граждан. В то же время, они не могут полностью отвергать роль Китая именно из-за того, что Китай является слишком влиятельной страной и имеет слишком большой вес среди большого числа малых и средних развивающихся стран. Это влияет на любое возможное голосование в Генеральной Ассамблее ООН, то есть, если Китай слишком явно оттолкнуть, это тоже будет иметь свою цену", - добавил специалист.