В Крыму считают, что мир на Украине станет катастрофой для правящих элит Европы

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что после урегулирования обыватели начнут задавать европейским политикам вопросы, куда были потрачены деньги

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Заключение мирного договора по Украине станет катастрофой для правящей политической элиты в Европе, так как им придется отвечать за необдуманные действия и решения последних лет. По этой причине они пытаются помешать урегулированию конфликта, считает председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"[Если мир] реально наступит - это будет катастрофа для правящего класса Европы, <…> они улетят все в небытие. <…> Почему им мир вообще в принципе не нужен, плох - потому что он поставит на весы всю эту политическую систему в Европе. И простой обыватель задаст вопрос: "А куда вообще деньги тратили? Где мои деньги?", - и этот вопрос очень неудобный, он на самом деле очень серьезный. Вся система показала свою неэффективность и глупость трат: то вы за каждый евро готовы сражаться, тут вы раздаете миллиарды", - заявил Константинов в эфире регионального телеканала "Крым 24".

Он отметил, что и потеря власти не станет для сегодняшних европейских лидеров финалом - особенно на фоне разворачивающихся в Украине и Европе коррупционных скандалов. "Выйдут на поверхность люди, которые <…> будут разбираться: где белое, где черное. Ну и, конечно, любой последующий спросит, что же с деньгами, что с кредитами, кто будет возвращать и так далее", - пояснил политик.

По его мнению, с этим связано и то, что последние данные об обсуждении перспектив мирного договора с американской стороной не стали озвучивать публично. "Очень важно, что наконец-то переговоры засекретили, <…> впервые нет публичного обсуждения, все щелкают челюстями - а сказать-то нечего, не понимают, что [решено и что обсуждать]. Понятно, что вопросы сложные, предложения наши интересные - и чтобы сама дискуссия не провоцировала Евросоюз, не мобилизовывала, [засекретили данные]. Это хороший знак, как мне кажется, этот этап движения к миру попал в какую-то конструктивную ситуацию", - уверен Константинов.

Он напомнил, что и Европа, и Украина всеми силами пытаются затянуть мирные переговоры и, как следствие, конфликт. "Я считаю, что они борются за территорию <…> только по одной причине: они знают, что для нас это принципиально. Если бы это не было [принципиально для РФ], <…> тема бы закончилась, им бы пришлось искать другой повод сорвать мирные переговоры. А сейчас, так сказать, они пытаются это продать как неуступчивость России, мол, мы же хотели, ведь мы же тоже за мир. <…> Зеленскому пофиг на Украину, этот народ, потому что за те деньги, что они [европейские элиты] ему платят разными способами, он готов утилизировать украинцев, территории", - добавил спикер Госсовета.