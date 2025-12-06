В Крыму считают, что мир на Украине станет катастрофой для правящих элит Европы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Заключение мирного договора по Украине станет катастрофой для правящей политической элиты в Европе, так как им придется отвечать за необдуманные действия и решения последних лет. По этой причине они пытаются помешать урегулированию конфликта, считает председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"[Если мир] реально наступит - это будет катастрофа для правящего класса Европы, <…> они улетят все в небытие. <…> Почему им мир вообще в принципе не нужен, плох - потому что он поставит на весы всю эту политическую систему в Европе. И простой обыватель задаст вопрос: "А куда вообще деньги тратили? Где мои деньги?", - и этот вопрос очень неудобный, он на самом деле очень серьезный. Вся система показала свою неэффективность и глупость трат: то вы за каждый евро готовы сражаться, тут вы раздаете миллиарды", - заявил Константинов в эфире регионального телеканала "Крым 24".
Он отметил, что и потеря власти не станет для сегодняшних европейских лидеров финалом - особенно на фоне разворачивающихся в Украине и Европе коррупционных скандалов. "Выйдут на поверхность люди, которые <…> будут разбираться: где белое, где черное. Ну и, конечно, любой последующий спросит, что же с деньгами, что с кредитами, кто будет возвращать и так далее", - пояснил политик.
По его мнению, с этим связано и то, что последние данные об обсуждении перспектив мирного договора с американской стороной не стали озвучивать публично. "Очень важно, что наконец-то переговоры засекретили, <…> впервые нет публичного обсуждения, все щелкают челюстями - а сказать-то нечего, не понимают, что [решено и что обсуждать]. Понятно, что вопросы сложные, предложения наши интересные - и чтобы сама дискуссия не провоцировала Евросоюз, не мобилизовывала, [засекретили данные]. Это хороший знак, как мне кажется, этот этап движения к миру попал в какую-то конструктивную ситуацию", - уверен Константинов.
Он напомнил, что и Европа, и Украина всеми силами пытаются затянуть мирные переговоры и, как следствие, конфликт. "Я считаю, что они борются за территорию <…> только по одной причине: они знают, что для нас это принципиально. Если бы это не было [принципиально для РФ], <…> тема бы закончилась, им бы пришлось искать другой повод сорвать мирные переговоры. А сейчас, так сказать, они пытаются это продать как неуступчивость России, мол, мы же хотели, ведь мы же тоже за мир. <…> Зеленскому пофиг на Украину, этот народ, потому что за те деньги, что они [европейские элиты] ему платят разными способами, он готов утилизировать украинцев, территории", - добавил спикер Госсовета.