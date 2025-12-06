Пушков: у России нет причин для военного конфликта с Европой

Нападать на страны Евросоюза РФ не будет, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике

Редакция сайта ТАСС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия не будет нападать на Европу, так как предмета для такого военного конфликта нет. Об этом заявил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков в интервью сербской газете "Политика".

"Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. Никаких претензий ни к Финляндии, ни к Польше, ни к другим странам, граничащим с нами. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой", - отмечается во фрагменте интервью, опубликованном в Telegram-канале Пушкова.

По его словам, утверждения европейских лидеров о том, что Россия якобы хочет напасть на Европу, связаны с желанием принять Украину в НАТО для ее превращения в плацдарм для размещения военных баз и оружия, направленного на РФ. Пушков добавил, что антироссийская риторика нужна ЕС для оправдания дальнейшего финансирования и вооружения Киева.

Политик привел пример с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который утверждает, что "видит русских у ворот Парижа". Однако он добавил, что французы видят в его заявлениях фикцию и "антироссийскую истерию", которая позволяет ЕС оправдывать поддержку Украины.