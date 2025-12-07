Карасин: желание конструктивного диалога доминирует среди мирового большинства

По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам, такая ситуация складывается даже несмотря на то, что мировая политическая картина становится контрастной и пестрой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мировая политическая картина становится контрастной и пестрой, однако среди стран глобального большинства доминирует стремление к конструктивному взаимодействию. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

"Нельзя не видеть, что картина в мировых делах становится не просто разнообразной, но и резко контрастной! <...> Картина пестрая, но стремление к конструктивному взаимодействию стран глобального большинства явно доминирует", - написал Карасин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на фоне "партнерской атмосферы и конкретных результатов" прошедшего государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию на Западе продолжается "маниакальный психоз" по поводу кризиса на Украине. "Ущербная полемика" в Евросоюзе о замороженных российских активах переросла в призывы готовиться к войне с Россией в 2030 году, добавил сенатор. "А по миру все летают эмиссары Киева, стремясь максимально запутать ситуацию с украинским урегулированием", - рассказал Карасин.