Рябков: Россия призывает США удержаться от "сползания" к конфликту с Венесуэлой

Москва стоит с Каракасом "плечом к плечу", отметил замглавы МИД

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия стоит "плечом к плечу" с руководством Венесуэлы и призывает администрацию президента США Дональда Трампа удержаться от "сползания" к полноформатному конфликту с Каракасом. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте также

Кризисы, санкции и борьба с наркокартелями. История отношений Венесуэлы и США

Высокопоставленный дипломат отметил, что в Москве воспринимают происходящее вокруг Венесуэлы с большой тревогой и обеспокоенностью, поскольку "напряженность не спадает", а "нагнетание продолжается".

"Связано это прежде всего со стремлением утвердить в регионе беспрекословное доминирование Соединенных Штатов, это "товарный знак" администрации Трампа", - пояснил Рябков.

"Мы проявляем солидарность с Венесуэлой, недавно заключен договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, - продолжил замглавы МИД. - Мы поддерживаем Венесуэлу, как и она нас, на многих площадках. В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу. Рассчитываем, что администрация Трампа все-таки удержится от дальнейшего сползания в направлении полноформатного конфликта. Мы ее к этому призываем".

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, президент США разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.