Захарова назвала киевский режим международной коррупционной бригадой

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это "бригада по прокачке денег через Украину"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Киевский режим превратился в международную коррупционную бригаду по прокачке денег через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала сведения о том, что в масштабной коррупционной схеме наряду с бизнесменами были замешаны высокопоставленные члены украинского правительства. "Украинские патриоты, - заметила с иронией дипломат. - Теперь понятно, почему для [Владимира] Зеленского, что вышиванка, что косоворотка - одно и то же? Потому что это международная бригада по прокачке денег через Украину".

"Теперь понятно, почему украинцам режим запрещает говорить и учить русский, читать русскоязычную классику; почему переписывается история Украины. Потому что образованные люди будут задавать вопроса, а для масштабной международной коррупции, центром которой стала Украина, нужен режим тишины, который обеспечивается за счет нейтрализации сознания нации", - констатировала Захарова.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого впоследствии отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, и в тот же день Зеленский отправил его в отставку.