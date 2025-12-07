Дмитриев дал несколько советов, как сделать Европу снова великой

Важно решить вопросы с неконтролируемой миграцией, ростом преступности и деиндустриализацией, отметил глава РФПИ

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев перечислил ряд проблем, решение которых сделает Европу снова великой.

"Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой", - написал он в Х.

Так Дмитриев прокомментировал опрос главы МИД Польши Радослава Сикорского, который тот опубликовал у себя на странице. В нем Сикорский написал, что Дмитриев и Илон Маск якобы хотят разделить Европу, чтобы эксплуатировать ее, и спросил, что следует делать в таком случае. Среди вариантов действий он предложил капитулировать или сделать Европу снова великой.