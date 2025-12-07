Госслужащие из РФ пройдут стажировку во Вьетнаме

Основными направлениями выбраны "Человекоцентричный подход в государственном управлении" и "Государственное управление в сфере выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи", рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров

ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Группа федеральных государственных служащих России приступит 8 декабря к обучению во Вьетнаме на базе Политической академии имени Хо Ши Мина.

"Реализация программы стажировок для 34 российских чиновников в Политакадемии имени Хо Ши Мина осуществляется Высшей школой государственного управления (ВШГУ) Президентской академии в рамках распоряжения президента РФ Владимира Путина", - рассказал ТАСС ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. "Основными направлениями для изучения выбраны "Человекоцентричный подход в государственном управлении" и "Государственное управление в сфере выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи", - добавил он.

Ранее слушатели Президентской академии прошли предварительную подготовку в Москве. Теперь в ходе недельного обучения в Ханое они изучат зарубежный опыт. Программой стажировки предусмотрена как лекционная часть, так и выездные мероприятия в профильные ведомства и организации Вьетнама. Российские чиновники познакомятся с особенностями стратегического планирования Вьетнама в государственном и муниципальном управлении, цифровизации, работой с талантливой молодежью, обсудят масштабную административную реформу во Вьетнаме и многое другое. Спикерами выступят высокопоставленные государственные служащие, которые прочтут лекции как на базе Политической академии имени Хо Ши Мина, так и в рамках выездных мероприятий в Союзе коммунистической молодежи Вьетнама, канцелярии правительства, различных министерствах и ведомствах СРВ.

За последние месяцы это уже вторая программа стажировки для российских госслужащих во Вьетнаме по линии Президентской академии. В сентябре в Политической академии имени Хо Ши Мина для представителей федерального резерва управленческих кадров прошла программа "Современные технологии в государственном управлении: международный опыт" в рамках реализации мероприятий федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2036 годы)".

Одновременно 8 декабря в Ханойском государственном университете стартует стажировка, организованная Президентской академией РФ для 31 вьетнамского госслужащего. Программа повышения квалификации ВШГУ Президентской академии "Цифровая трансформация системы государственного управления" направлена на ознакомление вьетнамских чиновников с российским опытом обеспечения свободного, устойчивого, безопасного информационного развития и взаимодействия органов государственной власти, граждан и бизнеса, а также с путями решения проблем технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры. Особое внимание уделяется созданию условий для использования технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, рассказали ТАСС эксперты Президентской академии.