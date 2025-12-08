Правовед Медушевский: Совбез ООН нуждается в реформе

Профессор НИУ ВШЭ отметил, что это необходимо для расширения числа стран, отвечающих за принятие решений в организации

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) необходимо реформировать и расширить число стран, отвечающих за принятие решений. Таким мнением с ТАСС поделился российский социолог и правовед, профессор НИУ ВШЭ доктор философских наук Андрей Медушевский.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился резко урезать американские взносы в бюджет ООН, так как считает организацию неэффективной и слишком дорого обходящейся США.

"Вся система международного права после Второй мировой войны работала за счет существования Совбеза ООН, который представляет собой олигархию более сильных государств. Теперь баланс сил изменился, есть другие государства, которые ничуть не хуже. [Государства, победившие во Второй мировой] изменили позицию, между ними раскол. <...> Как восстановить баланс? Реформирование ООН как организации за счет включения других стран, чтобы уравновесить баланс сил", - сказал он в кулуарах в круглого стола, посвященному правам человека в эпоху бионейротехнологий в Новосибирском госуниверситете.

Кроме этого, по словам эксперта, у ООН нет рычагов влияния и собственных вооруженных сил. Ученый пояснил, что сейчас наблюдается кризис в системе международного права, поскольку государства в спорах ссылаются на разные нормы права и интерпретируют их по-своему. "Например, в конфликте на Украине, и Запад, и Россия говорят о том, что они уважают международное право, они просто ссылаются на разные статьи устава ООН. Это и есть недееспособность международного права", - уточнил эксперт.

Организация Объединенных Наций - международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. ООН была создана после Второй мировой войны странами - участниками антигитлеровской коалиции. С 2011 года членами ООН являются 193 страны, почти все суверенные государства мира.

Совет Безопасности ООН - один из главных постоянных органов организации. Он был образован и действует в соответствии с Уставом организации, принятым в 1945 году. Совбез отвечает за поддержание международного мира и безопасности, его решения обязательны для членов ООН. В нем пять постоянных членов: Россия, Китай, Великобритания, США, Франция.