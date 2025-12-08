Медведчук: Рада заложила основу полного экономического поражения Украины

Глава движения "Другая Украина" заявил, что безграмотное, коррумпированное и ограниченное правительство Украины реализует заведомо провальную экономическую политику

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины, приняв бюджет на 2026 год, заложила основу полного экономического поражения страны. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Абсолютно безграмотное, коррумпированное и попросту ограниченное правительство Украины реализует заведомо провальную экономическую политику", - пишет он в своей авторской статье. "Украинский парламент в лице вчерашних свадебных фотографов, ведущих и комиков, принимая бюджет на 2026 год, де-факто пафосно узаконил огромную дыру в главной смете страны, заложив на фоне всех внешних рисков основу полного экономического поражения страны", - отметил политик.

Медведчук обратил внимание на то, что Украине неоткуда брать заложенные в бюджете деньги, "вся надежда на "доброго европейского дядю". Киев предполагает привлечение в 2026 году свыше $45 млрд от Всемирного банка, ЕС, Великобритании, МВФ и стран G7. "Правда, взамен МВФ требует от Киева отмену налоговых льгот для ФЛП, повышение отдельных налоговых ставок, налогообложение с продаж через цифровые платформы. Плюс объемы предоставляемых траншей от МВФ уступают объемам по погашению предыдущих займов перед фондом в определенном периоде. То есть, деньги уйдут на погашение старых задолженностей, которые преступная коррумпированная власть набрала ранее и разворовала", - продолжил он.

Рада 3 декабря приняла в целом проект бюджета Украины на 2026 год с рекордным для страны дефицитом в $47,5 млрд. За него голосовали преимущественно депутаты от правящей партии "Слуга народа". Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" проголосовали против практически в полном составе (трое депутатов от "Европейской солидарности" воздержались).

Проект бюджета предусматривает в будущем году доходы в размере 2,9 трлн гривен (около $69 млрд), а расходы - 4,9 трлн гривен (около $116 млрд). Дефицит бюджета в размере 2 трлн гривен ($47,5 млрд), что составляет около 18,4% ВВП, предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые украинские власти ожидают от западных партнеров. При этом некоторые депутаты Рады отмечают, что у Киева нет гарантий со стороны западных партнеров, что эти средства будут получены в необходимом объеме. Как заявил с трибуны парламента бывший спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков, в бюджет заложена "дыра" в 1 трлн ($23,6 млрд). Дефицит бюджета на 2025 год составлял 1,55 трлн гривен ($39,5 млрд).