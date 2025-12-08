В Госдуму внесли пакет законопроектов о регулировании трудовой миграции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о регулировании трудовой миграции, в том числе предполагающий отмену патентной системы. Об этом сообщил руководитель фракции, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Прежде всего, мы предлагаем отменить патенты и ввести систему организованного набора иностранных граждан на основании разрешения для работы с трудоустройством на конкретном предприятии. Переход в другую организацию должен быть строго запрещен, за нарушение - выдворение из страны", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что продолжительность пребывания низкоквалифицированного иностранного работника в России необходимо ограничить сроком действия трудового договора. "После окончания контракта работник должен покинуть нашу страну, а работодатель обязан обеспечить его обратный выезд, включая случаи принудительной депортации или принудительного административного выдворения из страны", - добавил депутат.

Кроме того, предлагается обязать работодателя покрывать все расходы, связанные с постановкой иностранных сотрудников на миграционный учет, оформлением разрешений на работу, предоставлением им жилья и оплатой медицинской страховки. "Мы предлагаем сделать так, чтобы в рамках целевого набора мигранты не могли получать вид на жительство и гражданство Российской Федерации. Въезд страну близких родственников, всего семейного клана - супругов, детей, родителей, бабушек и дедушек, внуков, братьев и сестер, должен быть строго запрещен", - подчеркнул политик. Также предлагается ввести обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение тридцати календарных дней со дня въезда иностранного гражданина в РФ.