Володин призвал ПА ОДКБ создать общий подход к построению безопасности Евразии

Спикер Госдумы указал, что одним из ориентиров председательства РФ в организации в 2026 году будет "коллективная безопасность в многополярном мире"

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности должна проработать общие подходы к построению равной и неделимой евразийской безопасности. Об этом заявил председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

"Президент Российской Федерации [Владимир Путин] подчеркнул, что с учетом геополитической напряженности на первый план выходит задача продвижения коллективных интересов стран - участниц ОДКБ на мировой арене. В этой связи важно выработать общие подходы построения равной и неделимой евразийской безопасности", - сказал Володин в ходе совместного заседания Совета и XVIII пленарного заседания ПА ОДКБ.

Политик отметил, что одним из ориентиров председательства России в ОДКБ в 2026 году будет "коллективная безопасность в многополярном мире". "Единая цель - общая ответственность. И, исходя из этого, коллеги, нам нужно выстраивать работу. С нашей стороны необходимо постараться сделать все для того, чтобы на законодательном уровне закрепить договоренности, достигнутые на уровне глав государств", - добавил председатель ПА ОДКБ.

Он подчеркнул, что Парламентская ассамблея солидарна в вопросе того, что "ни одно государство не может обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других".

"Эта идеологема, этот подход поддерживается всеми, поэтому нам крайне важно со своей стороны сделать все для того, чтобы донести позицию и до парламентов других стран с тем, чтобы понимание было как можно у большего количества участников", - заключил Володин.