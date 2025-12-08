В Думе призвали законодательно обеспечить реализацию соглашений с Казахстаном

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков отметил, что Москва и Астана являются стратегическими партнерами, у которых двусторонние отношения строятся на принципах равноправия и взаимоуважения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Реализация договоренностей между РФ и Казахстаном, достигнутых на высшем уровне, должна быть законодательно обеспечена. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Нам необходимо законодательно обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. В первую очередь это касается межпарламентских связей. <...> Общий приоритет - вывести диалог между Государственной думой и Мажилисом на качественно новый уровень. Этому должна способствовать работа межпалатной комиссии, повестка которой ориентирована на интересы наших граждан", - заявил Жуков в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Мажилиса парламента Казахстана, его слова приводятся на сайте Думы.

Он отметил, что динамику сотрудничества определяют лидеры двух стран - президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, которые поставили задачу реализации договоренностей в Декларации о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Парламентарий также подчеркнул, что страны являются стратегическими партнерами, у которых двусторонние отношения строятся на принципах равноправия, взаимоуважения, учета национальных интересов. Он добавил, что Россию и Казахстан объединяют общая история, дружба и союзничество, проверенные временем и совместно пройденными испытаниями.

Заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Мажилиса парламента Казахстана прошло в Москве. С российской стороны заседание провел первый заместитель председателя ГД, сопредседатель комиссии Александр Жуков. Казахстанскую сторону представлял сопредседатель комиссии, заместитель председателя Мажилиса парламента Республики Казахстан Альберт Рау.

В ходе заседания обсуждалось взаимодействие по самому широкому кругу вопросов, в том числе в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, а также образования и туризма.