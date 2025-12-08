В Анапе не состоялся конкурс на должность мэра из-за недостатка кандидатов

Глава города Василий Швец досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию 24 июня

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Анапы признан несостоявшимся из-за недостатка кандидатов, сообщили журналистам в Советее муниципального образования город-курорт Анапа.

В июле Совет депутатов города-курорта Анапы принял решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования на 5 декабря, прием документов начался 17 сентября и длился по 31 октября.

"В связи с невозможностью конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа принятия решения о представлении в Совет муниципального образования город-курорт Анапа не менее чем двух кандидатов на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа, конкурсная комиссия признала конкурс по отбору кандидатур на должность главы несостоявшимся" , - говорится в официальном заявлении совета.

24 июня мэр Анапы Василий Швец досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию.