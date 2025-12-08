Путин поручил кабмину донастроить управление технологической политикой и стимулы

Президент РФ также отметил необходимость обеспечить финансирование таких нацпроектов, в том числе с привлечением внебюджетных источников

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство России должно донастроить систему управления технологической политикой страны, уделив особое внимание стимулированию разработчиков и потребителей. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"С учетом анализа ситуации правительству важно донастроить систему управления технологической политикой, причем особое внимание уделить созданию стимулов - как для разработчиков новых решений, так и для потребителей", - указал президент.

Глава государства также заметил, что нужно "обеспечить финансирование таких нацпроектов, в том числе с привлечением внебюджетных источников". "Это вопрос не только профильных ведомств, но и, конечно, министерства финансов, которое отвечает за развитие финансового рынка", - добавил он.