Главу Чебоксар будут выбирать из кандидатов, представленных главой Чувашии

Cоответствующие изменения вносут в устав города

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Чебоксарское городское собрание депутатов (ЧГСД) поддержало муниципальный устав в новой редакции, предусматривающий избрание главы округа из числа кандидатов, представленных главой Чувашии, написал в своем Telegram-канале спикер собрания депутатов Владимир Доброхотов. Нового главу чувашской столицы выберут 12 декабря.

Согласно уставу Чебоксар в прежней редакции, глава города избирался решением ЧГСД из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

"В соответствии с новым порядком глава города Чебоксары будет избираться депутатским корпусом из числа кандидатов, представленных главой Чувашской Республики", - сообщил Доброхотов по итогам внеочередного заседания ЧГСД.

По его словам, соответствующие изменения вносятся в устав города. Вопрос об избрании главы Чебоксар внесен в повестку ЧГСД, которое состоится 12 декабря. Руководитель города избирается на пять лет.

19 сентября досрочно сложил полномочия главы Чебоксар Владимир Доброхотов, который работал на этой должности с 18 июня 2024 года. Он ушел в отставку по собственному желанию, 10 октября его избрали спикером ЧГСД. Временно исполняющим полномочия главы Чебоксар назначен Станислав Трофимов, который ранее руководил Ядринским округом, затем перешел в мэрию Чебоксар на пост заместителя главы города.