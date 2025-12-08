Шойгу прибыл во Вьетнам

Секретаря СБ РФ примет генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, премьер-министр Фам Минь Чинь

ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу прибыл в Ханой. Он возглавляет делегацию, которая 9-10 декабря встретится с руководством Вьетнама для обсуждения военного и экономического сотрудничества, взаимодействия в борьбе с преступностью и экстремизмом.

"В повестке дня встреч - обсуждение вопросов по широкому спектру российско-вьетнамских отношений, затрагивающих координацию действий на международной арене (в том числе в многосторонних форматах по линии ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС), региональную безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество, торгово-экономические отношения, взаимодействие в научно-технической сфере", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ РФ. По ее данным, "также будет обстоятельно обсуждаться сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и экстремизмом, взаимодействие финансовых разведок, МВД, Минюста и по линии Росгвардии".

Как ожидается, Шойгу примет генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, премьер-министр Фам Минь Чинь, намечены встречи с министром общественной безопасности Лыонг Там Куангом, министром национальной обороны Фан Ван Зянгом. Планируется осмотр некоторых объектов оборонно-промышленного комплекса и возложение венков к Памятнику павшим героям.

Ранее в пресс-службе аппарата СБ говорили, что на этой неделе Шойгу во главе межведомственной делегации совершит рабочие визиты во Вьетнам и Лаос.