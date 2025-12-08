Лавров: развитие связей со странами Каспийского региона приоритетно для России

Глава МИД подчеркнул приверженность российской стороны закрепленным в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 2018 года принципам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Развитие сотрудничества со странами Каспийского региона входит в число приоритетов России и играет ключевую роль для безопасности в Евразии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на очередном заседании межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству.

"В своем выступлении на заседании Сергей Лавров отметил, в частности, что развитие всестороннего взаимодействия со странами Каспийского региона входит в число приоритетов российской внешней политики как неотъемлемый элемент формирующейся евразийской архитектуры сотрудничества и безопасности", - отмечается в сообщении на сайте российского дипведомства.

При этом министр подчеркнул приверженность российской стороны закрепленным в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 2018 года принципам, прежде всего в отношении исключительной компетенции пяти прикаспийских государств в решении любых вопросов, касающихся Каспийского моря.

"Были рассмотрены вопросы реализации российских национальных интересов в регионе Каспийского моря, включая подготовку к седьмому каспийскому саммиту и развитие делового сотрудничества. Утвержден также состав общественного экспертного совета при комиссии", - уточнили в МИД РФ.

В позитивном ключе участники заседания отметили опыт проведения с участием представителей каспийских стран X Каспийского медиафорума и фестиваля "Каспийские сезоны", Каспийского цифрового форума, а также Молодежного образовательного форума "Берега". "Дана высокая оценка итогам проведенного по инициативе Ирана 18-19 ноября первого Международного форума губернаторов прибрежных регионов Каспийского моря", - указано в сообщении.