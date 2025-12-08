Грызлову вручат медаль Госдумы

Награду вручат за большой вклад в развитие международных связей, парламентаризма и многолетний добросовестный труд

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Совет Думы принял решение наградить посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова медалью палаты парламента за вклад в развитие международных связей и парламентаризма. Об этом сообщила думская пресс-служба.

"Совет Думы принял решение наградить медалью Государственной думы чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Беларусь Бориса Грызлова", - говорится в сообщении.

Награда будет вручена за большой вклад в развитие международных связей, парламентаризма и многолетний добросовестный труд.

Грызлов занимал должность председателя Госдумы четвертого (с 2003 года по 2007 год) и пятого (с 2007 года по 2011 год) созывов. С 2022 года он перешел на дипломатическую работу.