Косачев указал на высокую стадию развития отношений между Россией и Ираном

Заместитель председателя Совета Федерации также отметил значимость Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Отношения между Россией и Ираном находятся в "кульминационной точке" своего развития, Москва получает всю необходимую поддержку от Тегерана и наоборот. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на встрече с председателем Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламского Совета Ирана Эбрахимом Азизи.

"Отношения между двумя государствами находятся сейчас на очень высокой стадии, в кульминационной точке своего развития", - сказал Косачев.

Сенатор также отметил значимость Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана, подписанного в январе президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом (вступил в силу в октябре 2025 года). "Значение этого договора трудно переоценить. Впервые на официальном уровне в официальном формате закреплен особый статус наших двусторонних отношений. <…> Это отражается на cотрудничестве между нашими странами: с российской стороны Иран неизменно получает всю необходимую поддержку в самых сложных ситуациях, и мы искренне благодарны за такую же поддержку в отношении России", - добавил он.