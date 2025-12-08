ГД 9 декабря обсудит законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе России

Документ был внесен 412 депутатами во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 9 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Совет Государственной думы определил 9 декабря датой рассмотрения в первом чтении законопроекта о внесении изменений в федеральный конституционный закон "О Государственном гербе Российской Федерации", которым в официальном описании государственного герба РФ закрепляется обязательное наличие крестов над коронами и державой", - сказал Володин журналистам.

Документ был внесен 412 депутатами во главе с Володиным. Предлагается дополнить описание герба указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".

"Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности", - отметил председатель Госдумы.