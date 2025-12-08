Песков отметил большой интерес к пресс-конференции Путина

"Наиболее остро поставленные вопросы" передаются непосредственно в министерства, сообщил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Кремль не гонится за рекордными показателями большой пресс-конференции и прямой линии, несмотря на значительный интерес к мероприятию. Это отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы не гонимся за рекордами, но интерес большой", - заявил он.

"Мы увеличили наш инструментарий для обработки вопросов, это позволяет нам практически ежедневно обрабатывать весь массив, который поступает", - поделился Песков.

По словам представителя Кремля, "наиболее остро поставленные вопросы" передаются непосредственно в министерства, например Минздрав. "И Минздрав оперативно, прямо за часы, принимает меры", - добавил Песков.