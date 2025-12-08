Песков: при подготовке прямой линии пока не зафиксировано ложных кол-центров
15:17
обновлено 15:37
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Появление ложных кол-центров при подготовке прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока не зафиксировано, хотя такие случаи были в 2024 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такое было в прошлом году", - ответил представитель Кремля на вопрос о том, не активизировались ли мошенники и не предпринимались ли попытки создания ложных кол-центров. "Пока мы это не зафиксировали", - добавил Песков.