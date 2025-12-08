Захарова: США впервые подвергают сомнению экспансионистскую динамику НАТО

Речь идет о положениях новой редакции Стратегии национальной безопасности США

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вашингтон в новой редакции Стратегии национальной безопасности США впервые официально подвергают сомнению извечно агрессивно экспансионистскую динамику Североатлантического альянса. Об этом говорится в ответах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопросы СМИ относительно упомянутого документа.

"Эта базисная идеологема определяет, как мы понимаем, и другую ключевую установку стратегии - имеем в виду призыв "положить конец восприятию НАТО как постоянно расширяющегося альянса" вкупе с задачей "предотвратить такую реальность". Иными словами, США впервые фиксируют если не обязательство не расширять альянс, то, по крайней мере, официально подвергают сомнению его извечно агрессивно-экспансионистскую динамику", - констатировала Захарова.