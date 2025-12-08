Захарова: Стратегия нацбезопасности США не проясняет видение устройства после ДСНВ

Речь идет об определении паритетности центральных количественных лимитов ядерных вооружений

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новая Стратегия национальной безопасности США не прояснила американское видение системы стратегической стабильности после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Несмотря на общий прагматичный подход к теме, мы наблюдаем ряд противоречивых моментов. Так, в документе мы не увидели элементов, которые позволили бы понять американское видение "постДСНВ". Имеем в виду определение паритетности центральных количественных лимитов ядерных вооружений", - указала она.